Найгірший сценарій: яким може бути курс долара у 2023 році

Курс долара наступного року, за оптимістичним сценарієм, може сягнути не більше 40,5 гривні. Проте за песимістичним прогнозом долар може перевалити й за 50 гривень.

У звіті консенсус-група Focus Economics S.L.U, що опублікував Forbes, курс долара у 2023-2024 роках може бути на рівні 40,20 – 40,40 гривні. Проте такий прогноз є надто оптимістичний. Навіть в Мінекономіки прогноз щодо курсу на кінець наступного року – 45 гривень.

Читайте також Без паніки: що робити, якщо опинилися без готівки під час тривалого блекауту

Найгірший сценарій для України

Не варто забувати, що долар у 2023 році може сягати й 51 гривні. Такий песимістичний прогноз також може стати реальністю для українців.

Аналітики Focus Economics S.L.U. очікують, що у такому разі НБУ ще зберігатиме фіксований курс гривні певний час для забезпечення фінансової стабільності.

Плаваючий режим, ймовірно, буде знову запроваджено, щойно дозволять економічні умови,

– йдеться у звіті.

Максимальне значення курсу долара може становити:

у 2023 році – 51 гривню;

у 2024 році – 54 гривні.

Яким буде курс цього тижня

дані показники лише прогноз. Через нестабільність в країні внаслідок війни усе може докорінно змінюватися залежно від подій.

Як розповідає 24 каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня курс гривні до долара буде триматися поблизу вказаного психологічного рівня.

На мою думку, курс на готівковому ринку найближчого тижня знаходитиметься в діапазоні 39,70 – 40,50 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Крім того, Золотько додала, що можуть бути неодноразові спроби розворушити ринок, однак якщо баланс між попитом і пропозицією зберігатиметься, навряд чи вони зможуть принести значний успіх.

Цікаво Європарламент схвалив надання Україні 18 мільярдів євро макрофіну у 2023 році

Долар у банках, обмінниках та на чорному ринку

У банках, за даними "Мінфін", готівковий долар можна продати в середньому за 39,62 гривні, а купити за 40,17 гривні.

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,83 гривні, а продають – за 40,03 гривні, за даними finance.ua.

Курс долара на чорному ринку в середньому при покупці на рівні 39,90 гривні, а продаж – 40 гривень.