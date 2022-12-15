В отчете опубликовавший консенсус-группа Focus Economics SLU Forbes, курс доллара в 2023-2024 годах может быть на уровне 40,20 – 40,40 гривны. Однако такой прогноз слишком оптимистичен. Даже у Минэкономики прогноз по курсу на конец следующего года – 45 гривен.

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Худший сценарий для Украины

Не стоит забывать, что доллар в 2023 году может достигать и 51 гривны. Такой пессимистический прогноз может стать реальностью для украинцев.

Аналитики Focus Economics SLU ожидают, что в таком случае НБУ еще будет сохранять фиксированный курс гривны какое-то время для обеспечения финансовой стабильности.

Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия,

– говорится в отчете.

Максимальное значение курса доллара может составлять:

в 2023 году – 51 гривну;

в 2024 году – 54 гривны.

Важно, данные показатели только прогноз. Из-за нестабильности в стране в результате войны все может коренным образом изменяться в зависимости от событий.

Каким будет курс этой недели

Как рассказывает 24 каналу банкирша Анна Золотько, на этой неделе курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня.

По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар,

– прогнозирует банкирша.

Кроме того, Золотько добавила, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако, если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

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Доллар в банках, обменниках и на черном рынке

В банках, за данным "Минфин", наличный доллар можно продать в среднем за 39,62 гривны, а купить за 40,17 гривны.

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,83 гривны, а продают – за 40,03 гривны, по данным finance.ua.

Курс доллара на черном рынке в среднем при покупке на уровне 39,90 гривны, а продажа – 40 гривен.