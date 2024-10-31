Керована девальвація може повернутися: коли курс долара сягне 45 гривень

У другій половині 2025 року НБУ може повернутися до практики керованої девальвації. Відповідно курс долара може сягнути 45 гривень лише наприкінці року.

Курс по 45 гривень

НБУ й надалі нормалізує свою монетарну та валютно-курсову політику, повертаючи її до минулих засад, але з урахуванням диспропорцій в економіці та ризиків, спричинених війною, передає 24 Канал з посиланням на Dragon Capital.

Читайте також Клієнти Нафтогазу отримали некоректні розрахунки в платіжках: у чому причина

Так, НБУ фактично повернувся до режиму інфляційного таргетування з ціллю 5%, і його підхід до управління валютним курсом буде підпорядкований досягненню інфляційної цілі,

– пишуть аналітики.

Dragon Capital прогнозує поступове зниження фундаментального інфляційного тиску завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів. Однак компанія очікує, що споживча інфляція досягне піку в 11% у річному вимірі у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих продуктів харчування. Після цього піку очікується зниження інфляції до 6,3% у річному вимірі.

Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45 гривні за долар кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 гривні за долар,

– додали аналітики.

МВФ покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Тепер вони очікують таких показників: