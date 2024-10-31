Управляемая девальвация может вернуться: когда курс доллара достигнет 45 гривен

Во второй половине 2025 года НБУ может вернуться к практике управляемой девальвации. Соответственно курс доллара может достичь 45 гривен только в конце года.

Курс по 45 гривен

НБУ и в дальнейшем нормализует свою монетарную и валютно-курсовую политику, возвращая ее к прошлым принципам, но с учетом диспропорций в экономике и рисков, вызванных войной, передает 24 Канал со ссылкой на Dragon Capital.

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Так, НБУ фактически вернулся к режиму инфляционного таргетирования с целью 5%, и его подход к управлению валютным курсом будет подчинен достижению инфляционной цели,

– пишут аналитики.

Dragon Capital прогнозирует постепенное снижение фундаментального инфляционного давления благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Однако компания ожидает, что потребительская инфляция достигнет пика в 11% в годовом измерении в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых продуктов питания. После этого пика ожидается снижение инфляции до 6,3% в годовом измерении.

Ожидая, что Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривны, мы прогнозируем ослабление курса до 45 гривны за доллар конца 2025 года (-6,6% г/г) и оцениваем среднегодовой курс на уровне 43 гривны за доллар,

– добавили аналитики.

МВФ улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Теперь они ожидают таких показателей: