Офіційний долар знову дешевшає: на якій позначці зупинився курс

Курс долара від НБУ продовжує втрачати в ціні. Відтак за минулу добу валюта втратила 5 копійок. Курс євро теж почав дешевшати.

Офіційний курс 24 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 24 листопада становив 36,01 гривні за долар. Вартість долара трішечки змінилася порівняно з минулою добою, адже курс впав на 5 копійок.

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Щодо євро, то курс європейської валюти знову дешевшає. На сьогодні ціна вже 39,27 гривні. Відтак вартість впала на 6 копійок порівняно з вчорашнім курсом.

Яким буде офіційний курс долара та євро 27 листопада:

Долар – 36,04 гривні,

Євро – 39,35 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 24 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,3 гривні , а продаж – 37,78 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,1 гривні , а продаж – 37,71 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,51 гривні, а продаж – 37,65 гривні.

Яким буде долар 1 грудня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курс на кінець листопада та початок грудня не принесе суттєвих змін. Цього не відбудеться ані на міжбанку, ані на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Вірогідно, ситуація у валютному секторі буде така: поточні коливання на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між продажем та покупкою на міжбанку буде мінімальною – до 0,1 гривні.

За прогнозами експерта, курсові коливання на готівковому ринку відбуватимуться в коридорі 37 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривня за євро.

Наступного тижня ситуація на валютному ринку буде стабільною. Все через те, що регулятор не дасть "розгулятися" попиту.