Рекордно маленький курс долара: яким буде значення валюти 31 жовтня

В Україні запроваджено керований гнучкий курс замість фіксованого. Це означає, що зовнішні обставини тепер впливають на валюту більше.

Яким буде курс 31 жовтня

Тенденція спаду курсу продовжується. На 31 жовтня НБУ встановив значення долара на рівні – 36,36. Це на 0,055 менше ніж у попередній день.

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Найнижче значення курсу протягом жовтня було 17 числа – 36,32 гривні. Євро, своєю чергою, зріс на 18 копійок. Курс на 31 жовтня становитиме – 38,56 гривні.

Ситуація на фінансовому ринку 30 жовтня

Сьогодні на міжбанку курс долара впав і набув таких значень:

купівля – 36,33 гривні за долар;

продаж – 36,35 гривні за долар.

В середньому у банках і обмінниках долар сьогодні продавали за 38 гривень, купували валюту за 37,41 гривні.

Ситуація на готівковому ринку у першій половині дня склалася така:

долар обмінники купували за 37,52 гривні, продавали за 37,9 гривні;

євро у обмінниках продавався за 40,42 гривні, а купувався за 39,94 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Варто розуміти, що сильні коливання валюти на початку осені були пов'язані з підвищеним попитом з боку українців. Тому поступове зниження курсу більш ніж закономірне явище. Банкір Анна Золотько пояснила, якою буде ситуація на ринку валют на цьому тижні, повідомляє 24 Канал.