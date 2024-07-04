Де долар найсуттєвіше виріс за добу

Обмінники та банки продають долар за понад 41 гривню, а на чорному ринку курс продажу залишається на меншій позначці. Водночас євро на готівковому ринку коштує понад 44 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 4 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,60 гривні (+10 копійок проти 3 липня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,20 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-5 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 44,05 гривні (+5 копійок), а продають за 44,25 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,65 гривні (+2 копійки), а продають – за 41,05 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,71 гривні (+5 копійок), а продаж – 44,31 гривні (+4 копійки).

Курс долара у липні

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, у перший тиждень липня відбуватиметься пожвавлення попиту на готівковому ринку. Це пов'язують із періодом сплати заробітних плат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар.

Водночас за словами банкірки деякі учасники ринку намагатимуться піднімати курсу, але навряд чи валюта подолає позначку у 41 гривню.

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