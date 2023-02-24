Курс долара наступного тижня: якою буде ситуація на готівковому ринку

Протягом одного банківського дня в середньому коливання курсу не перевищують 0,2%, що не впливає на закріплені тренди. Тож наступного тижня курс прогнозовано залишатиметься у вже звичному валютному коридорі.

Ситуація на готівковому ринку

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зауважив, з огляду на те що зміна курсу протягом банківського дня не перевищує 0,2% – дає підстави говорити, ринок "живий" і помірно динамічний.

Цікаво Як зміниться ціна долара весною і чи відпустить НБУ офіційний курс

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Варто зауважити, що незначне пожвавлення серед покупців валютної готівки, викликане зміцненням гривні стосовно долара, при скороченні пропозиції може мати зворотний ефект: будь-який дефіцит валюти здатний спричинити штучне зростання курсу.

Що забезпечу курсову стабільність

Банкір вважає, що збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку – один із важливих чинників курсової стабільності. Також зауважу що сьогоднішня рівновага багато в чому досягається стратегією НБУ.

, що НБУ дотримується політики фіксованого курсу. Улітку регулятор різко підвищив його на 25% й відтоді тримає на рівні 36,6 гривні.

Наприклад, один із дієвих інструментів – це впроваджених конвертаційних програм. Такі програми дають змогу громадянам купувати валюту за курсом вищим у середньому на 10 – 12% від офіційного з її подальшим розміщенням на депозитах. Своєчасні валютні інтервенції регулятора "гасять" надмірний попит, це можна назвати "гармонізацією" попиту і пропозиції,

– пояснює Марченко.

Яким буде курс долара наступного тижня

Банкір зауважує, що наразі немає питомих передумов до глобальних курсових змін. З огляду на вплив таких економічних чинників:

помірний рівень інфляції,

стабільні облікова ставка та офіційний курс валют,

обсяги міжнародної макрофінансової допомоги.

Отже, за всіма ознаками в період з 27 лютого по 5 березня готівковий курс долара, попри можливі несуттєві коливання на 0,3 – 0,5 гривень збережеться у своєму звичному коридорі в 39,5 – 40,5 гривні за долар,

– прогнозує Марченко.

Який курс долара зараз на готівковому ринку