4 вересня, 10:05
Ціни валют коливаються: який курс в банках
Основні тези
- Курс долара в банках залишився без змін, а на чорному ринку є деякі курсові зрушення.
- Щодо курс євро, то прогноз на вересень свідчить про те, що валюта не перетне ціни в 50 гривень.
Долар в банках залишається майже без змін, а на чорному ринку ціна коливається як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення при купівлі та продажу. Натомість євро додало в ціні, але несуттєво.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 4 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 3 вересня) та продаж по 41,65 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 47,95 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,52 гривні (-3 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,43 гривні (+3 копійки), а продати по 41,40 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 48,26 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,40 гривні (без змін).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,27 гривні, а продають по 41,35 гривні.
- Євро купують по 48,20 гривні, а продають по 48,35 гривні.
Що буде з ціною на євро?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший тиждень вересня курси не матимуть зрушень, а тому євро буде стабільним.
Крім суто інерційного шляху (курс не може миттєво змінитися, ринок працює за іншою формулою), наразі відсутні причини для суттєвих змін.
Натомість банкір додав, що співвідношення долара та євро буде в проміжку 1,15 – 1,2. А на готівковому ринку ціна коливатиметься в районі 48 – 49,5 гривні за євро.
Який долар та євро у вересні?
- Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курс американської валюти перебуватиме на рівні 41,6 – 42 гривень. Тобто курс перебуватиме на прогнозованому рівні.
- Натомість євро буде в межах 48 – 49,50 гривень за євро.
- Співвідношення євровалюти до долара таким чином складе від 1,15 до 1,25.