В банках валюти продовжують дешевшати

Долар та євро втратили знову від 5 до 19 копійок при продажі та купівлі в банках. Водночас в обмінниках ціна валют зросла. На чорному ринку також відбувається несуттєве зниження вартості.

Курс валют у банках

Станом на 7 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,90 гривні (-10 копійок проти 6 серпня) та продаж – по 41,37 гривні (-13 копійок).

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Купівля євро відбувається по 44,70 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,25 гривні (-19 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,21 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,30 гривні (-5 копійок).

(+1 копійка), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 44,97 гривні (-8 копійок), а продаж по 45,17 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41 гривні (+15 копійок), а продають – по 41,40 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають – по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,90 гривні (+14 копійок), а продають – по 45,30 гривні (+4 копійки).

До якого рівня може дотягнутися курс долара

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів для 24 Каналу, що на початку цього року відбувалися закупівлі великої кількості зброї за власні кошти України через затримку американської допомоги. Така ситуація тиснула на девальвацію гривні.

Суттєвий вплив також мало зменшення переказів від українських трудових мігрантів. Якщо до повномасштабного вторгнення вони сягали 16 мільярдів доларів на рік, нині – набагато менше. Що більше, українці за кордоном купують і витрачають багато валюти. Національний банк повинен постійно покривати карткові витрати,

– зауважив Длігач.

Згідно із даними, які закладені у цьогорічний бюджет, курс долара не має перевищувати 42 гривень за валюту.

Водночас доктор економічних наук зауважує, що рівень максимальної планки, до якої може сягати валюта, це 45 гривень.

До речі, залежатиме це від того, які будуть ухвалені рішення в уряді щодо способу компенсування нестачі фінансового ресурсу для покривання військових витрат.