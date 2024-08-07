Курс валют в банках

По состоянию на 7 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (-10 копеек против 6 августа) и продажа – по 41,37 гривны (-13 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,70 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,25 гривны (-19 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,21 гривны (+1 копейка), а продать – по 41,30 гривны (-5 копеек).

(+1 копейка), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 44,97 гривны (-8 копеек), а продажа по 45,17 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41 гривне (+15 копеек), а продают – по 41,40 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – по (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,90 гривны (+14 копеек), а продают – по 45,30 гривны (+4 копейки).

До какого уровня может дотянуться курс доллара

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал для 24 Канала, что в начале этого года происходили закупки большого количества оружия за собственные средства Украины из-за задержки американской помощи. Такая ситуация давила на девальвацию гривны.

Существенное влияние также имело уменьшение переводов от украинских трудовых мигрантов. Если до полномасштабного вторжения они достигали 16 миллиардов долларов в год, сейчас – гораздо меньше. Что больше, украинцы за рубежом покупают и тратят много валюты. Национальный банк должен постоянно покрывать карточные расходы,

– заметил Длигач.

Напоминаем! Согласно данным, которые заложены в нынешний бюджет, курс доллара не должен превышать 42 гривен за валюту.

В то же время доктор экономических наук отмечает, что уровень максимальной планки, до которой может достигать валюта, это 45 гривен.

Кстати, будет зависеть это от того, какие будут приняты решения в правительстве относительно способа компенсирования недостатка финансового ресурса для покрытия военных расходов.

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