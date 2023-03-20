Курс долара росте: чи повернеться цього тижня гривня до зміцнення
Минулий тиждень відзначився відносно невеличким послабленням гривні. Тож цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу.
Чому гривня послабшала
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зауважила, що курсова корекція, яка розпочалася від понеділка, була спровокована невеличким зростанням попиту після доволі тривалого та глибокого зниження вартості долара на готівковому ринку. Разом з тим жодних підстав говорити про ажіотаж на ринку немає.
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Різниця між курсами купівлі та продажу американської валюти навіть попри зміну тренду залишається вкрай низькою, на межі рентабельності. Це, з одного боку, свідчить про відсутність більш-менш серйозних дисбалансів на ринку, а з іншого – про ймовірність курсового розвороту будь-якої миті.
Яка ситуація зараз та чого чекати далі від курсу
Банкірка також розповіла, що до початку цього тижня готівковий курс гривні стабілізувався в межах 38,75 – 38,85 гривні за долар та наразі утримується у цьому коридорі попри перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд.
Цього тижня з високою ймовірністю слід очікувати на різнонаправлений рух курсу. При цьому вартість американської валюти, на мою думку, знаходитиметься в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар,
– прогнозує Золотько.
Готівковий курс 20 березня
- Долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (+5 копійок проти 17 березня), а купити за 38,90 гривні (+15 копійок).
- В обмінниках купують долар в середньому за 38,58 гривні (+18 копійки), а продають – за 38,87 гривні (+12 копійок).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,82 гривні (+10 копійок).