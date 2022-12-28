Курс долара буде стабільним у 2023 році, але за однієї умови

Якщо уряду вдасться залучити кошти для покриття дефіциту бюджету, то у наступному році, курс буде стабільним. У цьому запевнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Від чого залежатиме курс у 2023 році

Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту.

До теми "Дуже гідно": як гривня пройшла рік повномасштабної війни

Сергій Марченко Міністр фінансів України У такому випадку (залученні 38 мільярдів доларів) я не бачу проблем з курсом гривні.

Разом з тим він додав, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговий баланс, але не суттєво. Мова йде про кілька мільярдів доларів. Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе,

– сказав міністр.

Яким буде курс у наступному році: прогнози

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, розповів, що у період з січня по лютий долар може перебувати у коридорі від 40 до 42 гривень.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%.

Загалом же у 2023 році головним орієнтиром може стати закладений у держбюджеті курс на рівні 42 – 45 гривні, вважає Марченко.