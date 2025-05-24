Що чекає на долар влітку: валюта може зрости до нової позначки

Наприкінці травня та на початку травня прогнозується, що зміни офіційного курсу залишатимуть мінімальними, але швидше за все позначка у 42 гривні буде подолана. Крім того, різниця між курсом купівлі та продажу буде невеликою.

Яким буде курс напередодні літа

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що перед літом ринок житиме за декількома правила. Одне з яких стосується того, що попит і пропозиція будуть збалансованими.

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Крім того, Лєсовий додав, що міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку. І хоч добігає кінця економічний безвіз з ЄС, а обсяг експорту може знизитися на 1 мільярд доларів, втім вже є винятки, як-от продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Таким чином, в останній місяць весни коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку будуть такі – 41,6 – 41,9 гривні та 41,6 – 41,8 гривні відповідно.

Натомість вже у червні рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано. Але не варто очікувати швидких та суттєвих змін щодо курсу долара.

Очікується, що коливання офіційного курсу відбуватиметься в межах коридору 41,6 – 42 гривень за долар. Тобто можемо припустити, що поволі попит на валюту зростатиме, і дотягнеться до рівня споживчих цін,

– зауважує Лєсовий.

Також, прогнозується, що триватиме період мінімальних курсових розбіжностей між курсами міжбанку та готівкового ринку, а це означає, що не станеться глобальних розривів між цими показниками.