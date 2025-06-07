Чи залишиться курс долара стабільним

Наступного тижня істотних коливань ціни не прогнозується. Як каже банкір Тарас Лєсовий, така стабільність на ринку можлива завдяки контрольованому попиту та відсутності потреби у збільшенні валютних інтервенцій.

Який курс долара прогнозують наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курс долара залишиться без істотних змін, адже з одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись, з іншого боку – попит залишиться на більш-менш притомному рівні та Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій.

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Таким чином, з 9 по 15 червня на готівковому ринку та на міжбанку курс долара буде на рівні 41,6 гривні та 41,8 – 48,9 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Нагадаю, що на кінець поточного року прогнозують курс долара на рівні 43,7 гривні, однак поки зарано робити висновки, адже в бюджеті середньозважений курс закладено на рівні 45 гривень за долар.

Як пояснює Лєсовий, різниця в прогнозах може свідчити про те, що досі залишається безліч невідомих чинників, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на економіку країни і, відповідно, позначиться на курсових показниках.