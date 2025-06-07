Какой курс доллара прогнозируют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курс доллара останется без существенных изменений, ведь с одной стороны посевная уже закончилась и уровень экспортных поступлений должен уменьшиться, с другой стороны – спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций.

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Таким образом, с 9 по 15 июня на наличном рынке и на межбанке курс доллара будет на уровне 41,6 гривны и 41,8 – 48,9 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Напомню, что на конец текущего года прогнозируют курс доллара на уровне 43,7 гривны, однако пока рано делать выводы, ведь в бюджете средневзвешенный курс заложен на уровне 45 гривен за доллар.

Как объясняет Лесовой, разница в прогнозах может свидетельствовать о том, что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на экономику страны и, соответственно, скажется на курсовых показателях.