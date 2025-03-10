Чому насправді знижується курс долара в Україні

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. НБУ продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку, не допускаючи значних коливань.

Чому знижується курс долара

Падіння курсу долара пояснюється відчутним зниженням попиту, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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На тлі поліпшення кон’юнктури ринку гривня зміцнилася, а середньомісячна різниця між офіційним і готівковим курсом у лютому не перевищувала 0,5%. Обсяг чистого попиту на валюту суттєво знизився з другої половини січня на тлі зменшення фіскального імпульсу,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Регулятор також відзначив, що режим керованої гнучкості "працює" в Україні уже протягом 1,5 років.

Зверніть увагу! Одним зі своїх ключових завдань НБУ називає підтримку стабільності на валютному ринку України. У тому числі і курсі долара.

Які важливі рішення ухвалив НБУ

НБУ ухвалив низку важливих рішень з монетарної політики. Зокрема, підвищив облікову ставку – до 15,5%.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми не хочемо, щоб інфляція закріпилася на високому рівні. Щоб запобігти цьому, ми вже тричі з грудня підвищували облікову ставку – до 15,5% у березні та змінили параметри опердизайну процентної політики, щоб посилити трансмісію.

Пишний також закликав уважно поставитися до рішень, що приймаються НБУ.

Закликаємо уважно поставитися до наших рішень і транслювати їх у ставки за строковими гривневими депозитами для населення,

– наголосив банкір.

Зауважте! НБУ вдалося своєчасно виконати усі структурні маяки та досягнути усіх кількісних критеріїв, аби відбувся сьомий перегляд програми МВФ.