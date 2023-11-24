Долар різко опустився в обмінниках: на якому рівні курс

За добу курс долара подешевшав в банках, на чорному ринку та в обмінниках, де, до речі, найсуттєвіше відбувся спад. Євро теж обвалилося в ціні в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (без змін проти 23 листопада), а продаж – 37,78 гривні (-2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,45 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,03 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,1 гривні (-39 копійок), а продаж – 37,71 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-39 копійок), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,16 гривні (-40 копійок), а продаж – 41,09 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,65 гривні (-10 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 40,75 гривні (-9 копійок), а продають за 40,92 гривні (-8 копійок).

Чи зміниться курс у "чорну п'ятницю"

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що зрушення курсу через "чорну п’ятницю" – це доволі умовний привід. Доля готівкового курсу на поточний день визначається прив'язкою до міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, що певний надлишок валюти на Різдво та Новий рік цілком можливий, адже громадяни робитимуть закупи (їжа, подарунки тощо). До певної міри якась частина валюти буде обміняна, що може трохи змінити курсові показники на готівковому ринку – пропозиція може несуттєво зрости, загалом на 5 – 10%. А це дає підстави припустити, що на ринку спостерігатиметься ситуативне скорочення різниці між курсами міжбанку та готівковому ринку до 1 – 0,7%.

Крім того, "чорна п’ятниця" не потребує значних маркетингових витрат, додає експерт. Цей фактор теж впливає на курсову стабільність.

