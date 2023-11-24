Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (без изменений против 23 ноября), а продажа – 37,78 гривны (-2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,45 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,03 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,1 гривны (-39 копеек), а продажа – 37,71 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-39 копеек), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,16 гривны (-40 копеек), а продажа – 41,09 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,65 гривны (-10 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 40,75 гривны (-9 копеек), а продают за 40,92 гривны (-8 копеек).

Изменится ли курс в "черную пятницу"

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что сдвиг курса через "черную пятницу" – это достаточно условный повод. Доля наличного курса на текущий день определяется привязкой к межбанку.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, определенный избыток валюты на Рождество и Новый год вполне возможен, ведь граждане будут делать закупки (еда, подарки и т.п.). В известной степени какая-то часть валюты будет обменена, что может несколько изменить курсовые показатели на наличном рынке – предложение может незначительно вырасти в среднем на 5 – 10%. А это позволяет предположить, что на рынке будет наблюдаться ситуативное сокращение разницы между курсами межбанка и наличном рынке до 1 – 0,7%.

Кроме того, "черная пятница" не нуждается в значительных маркетинговых расходах, добавляет эксперт. Этот фактор тоже оказывает влияние на курсовую стабильность.



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