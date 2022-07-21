Долар в обмінниках вже по 40: чи варто зараз купувати

НБУ різко підняв офіційний курс долара одразу на 25%, залишивши його фіксованим. Внаслідок цього гривня одразу ж обвалилася на готівковому ринку.

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,57 гривні. Таким ще нещодавно був готівковий курс. Але одразу після рішення регулятора деякі обмінники підвищили курс купівлі долара до понад 40 гривень.

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Про те, чи було рішення НБУ підняти офіційний курс виправданим, якими будуть наслідки та якого курсу чекати українцям, 24 каналу розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Чому НБУ підняв офіційний курс

Експертка вважає рішення Нацбанку правильним і навіть каже, що воно трохи запізніле. Адже попередній фіксований курс (29,25 гривні за долар) вже давно не відповідав ринковим умовам та призводив до суттєвих дисбалансів. Такий фіксований курс мав низку проблем:

Від нього потерпали експортери товарів та послуг, оскільки вони конвертували дохід за офіційним курсом.

Також попередній курс сильно тиснув на золотовалютні резерви України.

Звичайні українці купували та продавали долари на сірому та чорному ринках замість банків.

Звісно, попередній курс мав і свої переваги – завдяки йому у нас була відносно низька інфляція, оскільки імпортні товари купувалися теж по офіційному курсу.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Різниця між офіційним та готівковим курсом створювала багато складнощів, посилювала роль сірого ринку. Зупинити цей процес можна було лише переходом до гнучкого курсоутворення або підвищенням офіційного курсу. Національний банк цілком очікувано обрав другий шлях. Він не врятує від здорожчання імпорту, але щонайменше дасть ринку бодай якийсь фундамент для планування та прогнозування, чого зараз дуже бракує.

Тож цей крок НБУ, а також інші заходи, яких вжив регулятор, дає шанс на поступове зниження ролі сірого валютного ринку. Окрім іншого, це має збільшити надходження валютного виторгу від експортерів та зменшити тиск на золотовалютні резерви.

Який курс буде в обмінниках

Очікувано, що готівковий ринок на таке рішення відреагував різким стрибком. Ще раніше, коли лише були чутки про підняття офіційного курсу, готівковий курс теж виростав. Анна Золотько очікує, що протягом найближчих 2 – 3 днів на ринку зберігатиметься висока турбулентність.

Курс тимчасово може навіть сягнути позначки 40 гривень за долар, а різниця між курсами купівлі та продажу буде неприродно високою. Це тимчасове явище, а за зростанням неодмінно почнеться корекція,

– наголосила банкірка.

Тож зараз не слід бігти скуповувати долари. Навпаки краще перечекати кілька днів, і готівковий ринок прийде в норму.

Анна Золотько припускає, що різниця між готівковим та офіційним курсом все ж залишиться, але вона не буде такою значною, як раніше:

По-перше, Національний банк встановив щотижневі ліміти на зняття готівки з гривневих карт за кордоном, що робить "човниковий" валютний туризм ще менш вигідним.

По-друге, регулятор дозволив приховану купівлю валюти за безготівкову гривню громадянам: вони зможуть придбати долари чи євро в еквіваленті до 50 тисяч гривень на місяць з умовою зарахування коштів на тримісячний депозит у банку.

Це може здатися не такою вже привабливою пропозицією для більшості українців, але у разі збільшення розриву між офіційним та готівковим курсом популярність цього інструменту зростатиме. Зрештою, це має стримувати готівковий курс від значного зростання відносно офіційного,

– резюмує банкірка.

За даними finance.ua, середній курс купівлі долара – 36,89 гривні, а продажу – 38,33 гривні. Проте в багатьох обмінниках вже трапляється цифра 40.



Курс по 40 гривень за долар в обмінниках 21 липня / Фото 24 каналу

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