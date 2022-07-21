Доллар в обменниках уже по 40: чего ждать в ближайшие дни

НБУ резко поднял официальный курс доллара сразу на 25%, оставив его фиксированным. В результате гривна сразу же обвалилась на наличном рынке.

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,57 гривны. Таким еще недавно был наличный курс. Но сразу после решения регулятора некоторые обменники повысили курс покупки доллара до более чем 40 гривен.

Актуально Креативные трейдеры: как получить мерч за идею

О том, было ли решение НБУ поднять официальный курс оправданным, какими будут последствия и какого курса ждать украинцам, 24 каналу рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Почему НБУ поднял официальный курс

Эксперт считает решение Нацбанка правильным и даже говорит, что оно немного запоздалое. Ведь предыдущий фиксированный курс (29,25 гривны за доллар) уже давно не отвечал рыночным условиям и приводил к существенным дисбалансам. У такого фиксированного курса был ряд проблем:

От него страдали экспортеры товаров и услуг, поскольку они конвертировали доход по официальному курсу.

Также предыдущий курс сильно давил на золотовалютные резервы Украины.

Обычные украинцы покупали и продавали доллары на сером и черном рынках вместо банков.

Конечно, у предыдущего курса были и свои преимущества – благодаря ему у нас была относительно низкая инфляция, поскольку импортные товары покупались тоже по официальному курсу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Разница между официальным и наличным курсом создавала много сложностей, усиливала роль серого рынка. Остановить этот процесс можно было только переходом к гибкому курсообразованию или повышением официального курса. Национальный банк вполне ожидаемо выбрал второй путь. Он не спасет от подорожания импорта, но, по меньшей мере, даст рынку хоть какой-то фундамент для планирования и прогнозирования, чего сейчас очень не хватает.

Поэтому этот шаг НБУ, а также другие меры, предпринятые регулятором, дает шанс на постепенное снижение роли серого валютного рынка. Кроме того, это должно увеличить поступление валютной выручки от экспортеров и уменьшить давление на золотовалютные резервы.

Какой курс будет в обменниках

Ожидаемо, что наличный рынок на такое решение отреагировал резким скачком. Еще раньше, когда были слухи о поднятии официального курса, наличный курс тоже вырастал. Анна Золотько ожидает, что в ближайшие 2 – 3 дня на рынке будет сохраняться высокая турбулентность.

Курс временно может даже достичь отметки 40 гривен за доллар, а разница между курсами купли и продаж будет неестественно высокой. Это временное явление, а после роста непременно начнется коррекция,

– подчеркнула банкир.

Поэтому сейчас не стоит бежать скупать доллары. Напротив, лучше переждать несколько дней, и наличный рынок придет в норму.

Анна Золотько предполагает, что разница между наличным и официальным курсом все же останется, но она не будет такой значительной, как раньше:

Во-первых, Национальный банк установил еженедельные лимиты на снятие наличных с гривневых карт за границей, что делает "челночный" валютный туризм еще менее выгодным.

Во-вторых, регулятор разрешил скрытую покупку валюты за безналичную гривну гражданам: они смогут приобрести доллары или евро в эквиваленте до 50 тысяч гривен в месяц с условием зачисления средств на трехмесячный депозит в банке.

Это может показаться не столь увлекательным предложением для большинства украинцев, но в случае увеличения разрыва между официальным и наличным курсом популярность этого инструмента будет расти. В конце концов это должно сдерживать наличный курс от значительного роста по отношению к официальному,

– резюмирует банкир.

По данным finance.ua, средний курс покупки доллара – 36,89 гривны, а продажи – 38,33 гривны. Однако во многих обменниках уже встречается цифра 40.



Курс по 40 гривен за доллар в обменниках 21 июля / Фото 24 канала

Обратите внимание – сколько россия тратит каждый день на войну: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.