Не катастрофічно: що буде з курсом долара до кінця року

До кінця 2023 року не очікується суттєвих змін на ринку долара. Нинішнє просідання гривні не стане катастрофою.

Яким буде курс долара до кінця року

На думку голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, передумов до здешевлення курсу долара чи гривні немає. З початку року гривня лише міцнішає.

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Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Ради Ті коливання, які ми зараз бачимо, є сезонними. До кінця року ми не вбачаємо якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів. Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні.

Нинішнє незначне послаблення гривні не є катастрофою так, як це підтримало б експортерів та збільшило надходження до бюджету від імпорту.

Курс долара 4 вересня

Протягом минулої доби курс долара знову впав у діапазоні 5 – 20 копійок. Проте продаж у банках зріс на 4 копійки.