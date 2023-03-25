Зараз час купувати долар: що буде з курсом у квітні

Курс долара в Україні продовжує падати. Зараз валюта в середньому не перевищує 38,40 – 38,60 гривні. Однак у квітні ситуація може змінитися.

Квітень, ймовірно, місяць курсу по 39 гривень

Як розповів 24 Каналу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний дуже важко спрогнозувати, що ж буде з доларом у квітні.

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що курс долара на ринку зараз стабільно коливається

За словами експерта, зараз попит на валюту впав, а отже очікується тестування курсу на рівні 38 гривень. Однак ці рівні знижують зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів.

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Тому через якийсь час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 гривень.

Яким був курс долара цього тижня

За прогнозами банкірки Анни Золотько, цього тижня вартість американської валюти мав знаходитися в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.

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Водночас Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), розповів, що в останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися, а саме на рівні 37,8 – 38,8 гривні.

Втік перехідний тиждень між березнем та квітнем не повинен принести глобальних змін на ринку.