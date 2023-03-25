Квітень, ймовірно, місяць курсу по 39 гривень
Як розповів 24 Каналу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний дуже важко спрогнозувати, що ж буде з доларом у квітні.
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За словами експерта, зараз попит на валюту впав, а отже очікується тестування курсу на рівні 38 гривень. Однак ці рівні знижують зацікавленість у відкритті 3-місячних валютних депозитів.
Тому через якийсь час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 гривень.
Яким був курс долара цього тижня
За прогнозами банкірки Анни Золотько, цього тижня вартість американської валюти мав знаходитися в діапазоні 38,3 – 39,1 гривні за долар.
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Водночас Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), розповів, що в останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися, а саме на рівні 37,8 – 38,8 гривні.
Втік перехідний тиждень між березнем та квітнем не повинен принести глобальних змін на ринку.