Усе спокійно: як зміниться курс долара у липні

За прогнозами економіста курс долара у липні не змінюватиметься та буде аналогійним до червня. НБУ вдалося наростити валютні резерви.

Що буде з курсом долара у липні

Економіст Олег Пендзин розповів, що чекати змін на ринку долара поки не варто, ситуація буде стабільною.

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Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Упевнений, що нічого змінюватись не буде. Національний банк на сьогодні вивів співвідношення готівки й безготівки на той рівень, який вважав за потрібне.

Він додав, що НБУ вдалося наростити валютні резерви до 39 мільярдів доларів. Попри це, планується зменшення ставки рефінансування, що говорить про стабільність фінансової системи.

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На думку економіста, у липні курс долара коливатиметься в межах

У п'ятницю курс купівлі долара в обмінниках сильно просів – на 22 копійки. В цілому ситуація залишається стабільною, хоча й були незначні коливання у 5 копійок.

У банках: купівля – 36,75 гривні; продаж – 37,35 гривні;

купівля – 36,75 гривні; продаж – 37,35 гривні; В обмінниках: купівля – 36,67 гривні; продаж – 37,31 гривні;

купівля – 36,67 гривні; продаж – 37,31 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,13 гривні; продаж – 37,23 гривні.