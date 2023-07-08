Что будет с курсом доллара в июле
Экономист Олег Пендзин рассказал, что ждать перемен на рынке доллара пока не стоит, ситуация будет стабильной.
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Уверен, что ничего меняться не будет. Национальный банк на сегодняшний день вывел соотношение наличных и безналичных денег на тот уровень, который считал нужным.
Он добавил, что НБУ удалось нарастить валютные резервы до 39 миллиардов долларов. Тем не менее, планируется уменьшение ставки рефинансирования, что говорит о стабильности финансовой системы.
Сколько стоил доллар 7 июля
В пятницу курс покупки доллара в обменниках сильно просел – на 22 копейки. В общей сложности ситуация остается стабильной, хотя и были незначительные колебания в 5 копеек.
- В банках: покупка – 36,75 гривны; продажа – 37,35 гривны;
- В обменниках: покупка – 36,67 гривны; продажа – 37,31 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,13 гривны; продажа – 37,23 гривны.