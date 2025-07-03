Долар у липні здивує чи ні: прогноз ціни валюти найближчим часом

Ціна долара наступного тижня коливатиметься у межах, що були два останні місяці. Відтак, гривня зберігатиме міцність, що впливатиме на попит, а на готівковому ринку максимальна позначка до якої може досягнути долар – 42 гривні.

Як зміниться ціна долара у липні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар залишатиметься в межах курсів травня – червня, натомість офіційний курс валюти буде нижчим аніж позначка початкового курсу 2025 року.

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Нагадуємо, станом на 1 січня 2025 року офіційний курс долара США становив 42,02 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, навіть, якщо у світі спостерігатимуться ознаки тимчасової доларової турбулентності, це майже не впливає на українське курсоутворення.

За словами Лєсового, зниження інфляції вплине позитивно на ринок. Все через те, що міцна гривня є запобіжником для зростання попиту.

Тому громадяни більше орієнтуються не на валютний ринок, скуповуючи долари, а на внутрішні гривневі механізми збереження та примноження наявних статків,

– каже пан Тарас.

Водночас не є виключенням, що можуть відбутися зміни у вартості як долара, так і євро. Наприклад, будь-які торгові суперечки можуть провокувати збереження інвесторами своїх активів від ризиків, а саме йдеться про передислокування статків в більш безпечні валюти.

Цікаво! Наступного тижня очікується, що долар буде на рівні 41,60 – 42 гривень як на міжбанку, так і на готівковому ринку.