Успіхи ЗСУ рятують гривню: чого чекати від курсу до кінця листопада
До кінця листопада курс долара залишатиметься прогнозованим. На нього впливатиме ситуація на фронті та рівень попиту.
Курс долара в листопаді
Курс долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK).
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Разом з тим банкір зазначив 24 каналу, не виключає, що вже на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).
До кінця листопаду на курс впливатимуть 2 головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок,
– вважає Марченко.
Що стосується ситуації в грудні, то відзначу кілька аспектів, що можуть стримувати зростання курсу долара:
- збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,
- розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах,
- фінансова допомога країн-партнерів України,
- поступовий розвиток економіки на звільнених територіях,
- нові перемоги української армії.
Готівковий курс цього тижня
Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько прогнозує, що готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1 – 41,1 гривні за долар.
На її думку, додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.
- Банки станом на 17 листопада купують в середньому валюту за 40,15 гривні, а продають за 40,65 гривні.
- Обмінники – за 40,36 гривні та 40,60 гривні відповідно.
- Чорний ринок – за 40,45 гривні та 40,60 гривні відповідно.