Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 16 листопада), а продати за 40,65 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,50 35 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 3 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,60 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,99 гривні (+19 копійок), а продаж – 41,24 гривні (-46 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-3 копійки).

(-8 копійок), а продаж – (-3 копійки). Євро купують по 41 гривні (без змін), а продають за 41,25 гривні (+10 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько вважає, що додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.