Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 15 листопада), а продати за 40,70 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,33 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,62 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,80 гривні (+27 копійок), а продаж – 41,70 гривні (+37 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,53 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,63 гривні (-2 копійки).

(+3 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 41 гривні (+20 копійок), а продають за 41,35 гривні (+18 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько вважає, що додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.