Курс долара на Різдво
За словами Сергія Ніколайчука, заступника голови НБУ, не очікується значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
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Національний банк намагатиметься не допускати значного спреду між готівковим та безготівковим курсом. А останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує,
— заявив Ніколайчук.
Що буде з готівковим курсом в листопаді
У листопаді слід вже чекати на стабілізацію курсу, адже у жовтні він помітно зміцнів. Головна причина цього стало розв'язання логістичних проблем із доставкою готівкової валюти до кас банків.
Проблема у банків була тільки з фізичною наявністю готівкової валюти, водночас безготівкової валюти у банків було і є достатньо,
— заявив заступник голови Нацбанку.
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Курс долара на сьогодні
- Долар у банках, за даними "Мінфіну", в середньому можна купити за 40,20 гривні, а продати за 40,70 гривні.
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,28 гривні, а продають – за 40,69 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні, а продаж – 40,65 гривні.