Курс долара на Різдво

За словами Сергія Ніколайчука, заступника голови НБУ, не очікується значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.

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Крім того, готівковий ринок залежить від офіційного курсу НБУ, який навряд чи зміниться.

Національний банк намагатиметься не допускати значного спреду між готівковим та безготівковим курсом. А останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує,

— заявив Ніколайчук.

Що буде з готівковим курсом в листопаді

У листопаді слід вже чекати на стабілізацію курсу, адже у жовтні він помітно зміцнів. Головна причина цього стало розв'язання логістичних проблем із доставкою готівкової валюти до кас банків.

Проблема у банків була тільки з фізичною наявністю готівкової валюти, водночас безготівкової валюти у банків було і є достатньо,

— заявив заступник голови Нацбанку.

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Курс долара на сьогодні