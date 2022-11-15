Які тарифи збільшились

Найбільше подорожчали тарифи на утримання та ремонт житла – на 25,5%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

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Також за рік зросли тарифи на утримання та ремонт житла, каналізацію, водопостачання та прибирання сміття – на 25.5%, 14,9%, 12% та 11,9% відповідно. Послуги з управління багатоквартирними будинками здорожчали на 4,4%. Гаряча вода та опалення піднялися в ціні на 0,8%

Природній газ навпаки здешевшав: початку року ціна зменшилась на 0,3%, а з минулого жовтня – на 1,3%. Втім, якщо порівнювати ціну з січнем-жовтнем 2021 року, ціна на природній газ зросла на 12,6%.

Інфляція цін на житлово-комунальні послуги в Україні / Держстат

Тарифи на електроенергію, газ, воду та опалення були заморожені на рівні цін на початку вторгнення. Згідно з законом № 7427 вони залишаться такими до кінця війни та протягом шести місяців після її закінчення.

Компенсує різницю між фіксованими та ринковими тарифами держава. Цього року на виплату різниці в тарифах на комунальні послуги передбачено 14 мільярдів гривень.

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