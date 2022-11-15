Які тарифи збільшились
Найбільше подорожчали тарифи на утримання та ремонт житла – на 25,5%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
Цікаво Піднімуть чи ні: що буде з тарифами на світло для бізнесу
Також за рік зросли тарифи на утримання та ремонт житла, каналізацію, водопостачання та прибирання сміття – на 25.5%, 14,9%, 12% та 11,9% відповідно. Послуги з управління багатоквартирними будинками здорожчали на 4,4%. Гаряча вода та опалення піднялися в ціні на 0,8%
Природній газ навпаки здешевшав: початку року ціна зменшилась на 0,3%, а з минулого жовтня – на 1,3%. Втім, якщо порівнювати ціну з січнем-жовтнем 2021 року, ціна на природній газ зросла на 12,6%.
Інфляція цін на житлово-комунальні послуги в Україні / Держстат
Тарифи на електроенергію, газ, воду та опалення були заморожені на рівні цін на початку вторгнення. Згідно з законом № 7427 вони залишаться такими до кінця війни та протягом шести місяців після її закінчення.
Компенсує різницю між фіксованими та ринковими тарифами держава. Цього року на виплату різниці в тарифах на комунальні послуги передбачено 14 мільярдів гривень.
Тарифи для підприємств можуть зрости
- Тарифи для населення зафіксовані, але тарифи для підприємств, зокрема, на електроенергію, можуть зрости. Попередньо, збільшити тарифи на передачу та розподіл електроенергії можуть з грудня.
- Тариф на передачу може зрости на 9%, у порівнянні з чинним – з 345,64 гривні до 377,18 гривні за мегават-годину. Найбільше зростання може бути в тарифі на диспетчерське управління, на 250% – 62,13 гривні до 218,25 гривні.