Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,20 гривні (+10 копійок проти 12 листопада), а продати за 40,70 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривня (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,28 гривні (-19 копійок), а продають – за 40,69 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,53 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,33 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні (-6 копійок), а продаж – 40,65 гривні (-6 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують по 40,80 гривні (+5 копійок), а продають за 41,17 гривні (+3 копійки).

Яким буде курс цього тижня

На думку банкірки Анна Золотько, котрою вона поділилась у коментарі 24 каналу, додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Вона додала, що їх вже більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ (міжбанку). Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.