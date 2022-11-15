Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 15 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (+10 копеек против 12 ноября), а продать за 40,70 гривны (+10 копеек).

Интересно Стоит ли сейчас покупать доллар: эксперты дали неожиданный прогноз

  • Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,28 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,69 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,53 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,33 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны (-6 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-6 копеек).
  • Евро покупают по 40,80 гривны (+5 копеек), а продают за 41,17 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс этой недели

По мнению банкирши Анны Золотько, которым она поделилась в комментарии 24 каналу, дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Она добавила, что их уже активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ (межбанка). Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. И чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние. На мой взгляд, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.