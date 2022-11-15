Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (+10 копеек против 12 ноября), а продать за 40,70 гривны (+10 копеек).

Интересно Стоит ли сейчас покупать доллар: эксперты дали неожиданный прогноз

Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,28 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,69 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,53 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,33 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны (-6 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-6 копеек).

(-6 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают по 40,80 гривны (+5 копеек), а продают за 41,17 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс этой недели

По мнению банкирши Анны Золотько, которым она поделилась в комментарии 24 каналу, дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Она добавила, что их уже активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ (межбанка). Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.