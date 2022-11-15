Курс доллара на Рождество
По словам Сергея Николайчука, замглавы НБУ, не ожидается значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.
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Национальный банк постарается не допускать значительного спреда между наличным и безналичным курсом. А последний, как известно, привязан к официальному курсу, корректировать который Национальный банк по крайней мере сейчас не планирует,
– заявил Николайчук.
Что будет с наличным курсом в ноябре
В ноябре следует уже ожидать стабилизацию курса, ведь в октябре он заметно окреп. Главной причиной этого стало решение логистических проблем с доставкой наличной валюты в кассы банков.
Проблема у банков была только с физическим наличием наличной валюты, в то же время безналичной валюты у банков было и достаточно,
— заявил замглавы Нацбанка.
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Курс доллара на сегодня
- Доллар в банках, по данным Минфина, в среднем можно купить за 40,20 гривны, а продать за 40,70 гривны.
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,28 гривны, а продают – за 40,69 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны, а продажа – 40,65 гривны.