Курс доллара на Рождество

По словам Сергея Николайчука, замглавы НБУ, не ожидается значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.

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Кроме того, наличный рынок зависит от официального курса НБУ, который вряд ли изменится.

Национальный банк постарается не допускать значительного спреда между наличным и безналичным курсом. А последний, как известно, привязан к официальному курсу, корректировать который Национальный банк по крайней мере сейчас не планирует,

– заявил Николайчук.

Что будет с наличным курсом в ноябре

В ноябре следует уже ожидать стабилизацию курса, ведь в октябре он заметно окреп. Главной причиной этого стало решение логистических проблем с доставкой наличной валюты в кассы банков.

Проблема у банков была только с физическим наличием наличной валюты, в то же время безналичной валюты у банков было и достаточно,

— заявил замглавы Нацбанка.

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Курс доллара на сегодня