Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (без изменений против 15 ноября), а продать за 40,70 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,35 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,33 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,62 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,80 гривны (+27 копеек), а продажа – 41,70 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,53 гривны (+3 копейки), а продажа – 40,63 гривны (-2 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 41 гривну (+20 копеек), а продают за 41,35 гривны (+18 копеек).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько считает, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.