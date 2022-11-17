Курс валют в банках

По данным Минфина, 17 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,15 гривны (-5 копеек против 16 ноября ), а продать за 40,65 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,50 35 гривен (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,36 3 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,60 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,99 гривны (+19 копеек), а продажа – 41,24 гривны (-46 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,60 гривны (-3 копейки).

(-8 копеек), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 41 гривне (без изменений), а продают за 41,25 гривны (+10 копеек).

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько считает, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.