Курс долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK).

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Разом з тим банкір зазначив 24 каналу, не виключає, що вже на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).

До кінця листопаду на курс впливатимуть 2 головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок,

– вважає Марченко.

Що стосується ситуації в грудні, то відзначу кілька аспектів, що можуть стримувати зростання курсу долара:

збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,

розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах,

фінансова допомога країн-партнерів України,

поступовий розвиток економіки на звільнених територіях,

нові перемоги української армії.

Готівковий курс цього тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько прогнозує, що готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1 – 41,1 гривні за долар.

На її думку, додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.