Чи вигідно зараз міняти гривні на долари: яким буде курс на початку літа

Нині в Україні нема передумов для зростання готівкового курсу долара. Втім, протягом періоду з 29 травня по 4 червня певні коливання, все ж, не виключаються, однак вони будуть короткочасними.

Яким буде курс

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, протягом поточного тижня готівковий курс долара в Україні перебуватиме в межах від 37,2 гривні до 37,8 гривні.

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При цьому вона підкреслила: з 29 травня по 4 червня "спекулятивно налаштовані учасники ринку" можуть спробувати підвищити вартість долара. Передумови для цього:

перехідна дата (закінчення травня–початок червня);

високий сезон виплат зарплат (найчастіше оплату праці українців проводять саме в період зміни місяців).

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щоправда, стратегічно зараз немає передумов для подорожчання долара, тому можливі коливання скоріш за все будуть короткочасними

Українці продають валюту

Водночас, зазначила банкірка, українці почали продавати куплені раніше й розміщені на депозитах долари. Причина – поступове зміцнення гривні протягом останніх тижнів.

Зараз набагато вигідніше розмістити гривневий вклад під високі відсотки,

– пояснює Золотько.

Ринок стабільний

Загалом же, констатує банкірка, різниця операцій купівлі-продажу іноземної валюти населенням стабілізувалася й становить в середньому близько 3 мільйонів доларів на тиждень. Що свідчить про збалансованість ринку.

Щоправда, зауважує вона, такі результати досягаються здебільшого шляхом безготівкових операцій. Вже три тижні поспіль українці в такий спосіб "стабільно продають валюти більше, ніж купують".

Причина ж цього явища, пояснює Золотько, полягає в значному зниженні інтересу до придбання валюти в банках з розміщенням на тримісячному депозиті.

Цей інструмент вже не користується популярністю через наближення готівкового курсу до вартості валюти з розміщенням на депозитах,

– констатує вона.

Який сьогодні курс

Зранку 29 травня банки продавали долар по 37,65 гривні, а купували по 37,25 гривні.

продавали долар по 37,65 гривні, а купували по 37,25 гривні. Обмінники – по 37,51 гривні та 37,2 гривні відповідно.

– по 37,51 гривні та 37,2 гривні відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 37,35 гривні в купівлі та 37,48 гривні в продажу.

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