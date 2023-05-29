Чи вигідно зараз міняти гривні на долари: яким буде курс на початку літа
Нині в Україні нема передумов для зростання готівкового курсу долара. Втім, протягом періоду з 29 травня по 4 червня певні коливання, все ж, не виключаються, однак вони будуть короткочасними.
Яким буде курс
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, протягом поточного тижня готівковий курс долара в Україні перебуватиме в межах від 37,2 гривні до 37,8 гривні.
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При цьому вона підкреслила: з 29 травня по 4 червня "спекулятивно налаштовані учасники ринку" можуть спробувати підвищити вартість долара. Передумови для цього:
- перехідна дата (закінчення травня–початок червня);
- високий сезон виплат зарплат (найчастіше оплату праці українців проводять саме в період зміни місяців).
Щоправда, стратегічно зараз немає передумов для подорожчання долара, тому можливі коливання скоріш за все будуть короткочасними
Українці продають валюту
Водночас, зазначила банкірка, українці почали продавати куплені раніше й розміщені на депозитах долари. Причина – поступове зміцнення гривні протягом останніх тижнів.
Зараз набагато вигідніше розмістити гривневий вклад під високі відсотки,
– пояснює Золотько.
Ринок стабільний
Загалом же, констатує банкірка, різниця операцій купівлі-продажу іноземної валюти населенням стабілізувалася й становить в середньому близько 3 мільйонів доларів на тиждень. Що свідчить про збалансованість ринку.
Щоправда, зауважує вона, такі результати досягаються здебільшого шляхом безготівкових операцій. Вже три тижні поспіль українці в такий спосіб "стабільно продають валюти більше, ніж купують".
Причина ж цього явища, пояснює Золотько, полягає в значному зниженні інтересу до придбання валюти в банках з розміщенням на тримісячному депозиті.
Цей інструмент вже не користується популярністю через наближення готівкового курсу до вартості валюти з розміщенням на депозитах,
– констатує вона.
Який сьогодні курс
- Зранку 29 травня банки продавали долар по 37,65 гривні, а купували по 37,25 гривні.
- Обмінники – по 37,51 гривні та 37,2 гривні відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 37,35 гривні в купівлі та 37,48 гривні в продажу.