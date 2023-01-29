Чи чекати на різке зростання курсу долара у лютому

Банкіри у коментарі 24 Каналу зауважили, що курс на рівні 40,5 гривні за долар став новим орієнтиром для готівкового ринку та певною психологічною позначкою.

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Банкір Юрій Крохмаль зауважив, що такій стабільності сприяють різні фактори, які забезпечують достатню кількість валюти на ринку, що здатна задовільнити попит. Зокрема мовиться про достатню кількість готівки в касах банків та обмінних пунктів, та можливість купити валюту на міжбанківському ринку, де діє режим фіксованого курсу.

Готівковий курс 27 січня

В банках можна було продати долар в середньому за 40,15 гривні, а купити за 40,60 гривні.

можна було продати долар в середньому за 40,15 гривні, а купити за 40,60 гривні. В обмінниках купували долар в середньому за 40,22 гривні, а продають – за 40,59 гривні.

купували долар в середньому за 40,22 гривні, а продають – за 40,59 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні, а продаж – 40,78 гривні

Чи продовжить Нацбанк політику фіксованого курсу

Анна Золотько прогнозувала, що курс цього тижня знаходитиметься в межах коридору 40,2–40,9 гривні за долар. Варто зауважити, що готівковий курс долара дійсно був досить стабільним та практично не змінився за тиждень.

Крохмаль вважає, що НБУ має достатньо валюти в резервах, щоб продовжувати поточну політику. Тому найближчим часом скасування замороженого курсу, скоріше за все, не буде.

Банкір також зазначив, що оскільки готівковий курс вже давно відірвався від безготівкового і поступово збільшується надлишок гривневої маси, через це довго така ситуація триматись не може.

Коли темпи витрачання валютних резервів почнуть збільшуватись, НБУ, вірогідно, знов перегляне фіксований курс до нового умовно рівноважного значення, а у перспективі буде повертатись до практики плаваючого курсу. Але про це говорити поки що зарано,

– розповів він.