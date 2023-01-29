Ждать ли не резкого роста курса доллара в феврале

Наличный курс доллара в последнее время держится в достаточно стабильном коридоре. Продолжится ли эта тенденция в феврале и какова ситуация на валютном рынке, рассказываем дальше.

Ситуация на наличном рынке

Банкиры в комментарии 24 Каналу заметили, что курс на уровне 40,5 гривны за доллар стал новым ориентиром для наличного рынка и определенной психологической отметкой.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Уровень 40,5 гривны за доллар с начала года стал новым ориентиром для рынка и пока сбалансированность наличного сегмента не позволяет котировкам существенно отодвинуться от него.

Банкир Юрий Крохмаль отметил, что такой стабильности способствуют разные факторы, обеспечивающие достаточное количество валюты на рынке, что способно удовлетворить спрос. В частности, речь идет о достаточном количестве наличных денег в кассах банков и обменных пунктов и возможности купить валюту на межбанковском рынке, где действует режим фиксированного курса.

Юрий Крохмаль Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" Поэтому, в первую очередь, национальную валюту поддерживает налаженный экспорт, стимулирующий приток валюты в страну, и международная поддержка. Другим важным фактором, способствующим стабильности наличного рынка, является политика Нацбанка, поддерживающая фиксированный курс гривны на уровне 36,6 гривны за доллар.

Наличный курс 27 января в банках можно было продать доллар в среднем за 40,15 гривны, а купить за 40,60 гривны.

можно было продать доллар в среднем за 40,15 гривны, а купить за 40,60 гривны. В обменниках покупали доллар в среднем за 40,22 гривны, а продают – за 40,59 гривны.

покупали доллар в среднем за 40,22 гривны, а продают – за 40,59 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны, а продажа – 40,78 гривны Напомним! Анна Золотько прогнозировала, что курс на этой неделе будет находиться в пределах коридора 40,2–40,9 гривны за доллар. Следует заметить, что наличный курс доллара действительно был достаточно стабильным и практически не изменился через неделю. Продолжит ли Нацбанк политику фиксированного курса Анна Золотько прогнозировала, что курс на этой неделе будет находиться в пределах коридора 40,2–40,9 гривны за доллар. Следует заметить, что наличный курс доллара действительно был достаточно стабильным и практически не изменился через неделю. Крохмаль считает, что у НБУ достаточно валюты в резервах, чтобы продолжать текущую политику. Поэтому в ближайшее время отмена замороженного курса скорее всего не будет. Банкир также отметил, что поскольку наличный курс уже давно оторвался от безналичного и постепенно увеличивается избыток гривневой массы, поэтому долго такая ситуация держаться не может. Когда темпы расходования валютных резервов начнут увеличиваться, НБУ, вероятно, снова пересмотрит фиксированный курс к новому условно равновесному значению, а в перспективе будет возвращаться к практике плавающего курса. Но об этом говорить пока рано,

– рассказал он.

К слову, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что причин для девальвации и поднятия официального курса пока нет. Он подчеркнул, что валютный рынок остается устойчивым, а золотовалютных резервов у регулятора достаточно.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса

Напомним! В настоящее время официальный курс доллара составляет 36,6 гривны. Что касается наличного, то он находится в диапазоне от 40,15 до 40,78 гривны по состоянию на 27 января. Чего ждать от курса на этой неделе В настоящее время официальный курс доллара составляет 36,6 гривны. Что касается наличного, то он находится в диапазоне от 40,15 до 40,78 гривны по состоянию на 27 января. По мнению банкира Германа Марченко, которым он поделился с 24 Каналом, первая неделя февраля вряд ли привнесет какие-либо глобальные изменения на валютный рынок. Он также подчеркнул курсовую стабильность и равновесие, сохраняющееся на валютном рынке уже длительное время.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Ожидаем, что с 30 января по 5 февраля наличный курс доллара будет находиться в пределах 40–41 гривна за доллар.

На удержание стабильной ситуации на валютном рынке будет влиять ряд экономических факторов:

эффективная политика НБУ по достижению баланса на наличном рынке,

стали учетная ставка и официальный курс валют,

постоянная макрофинансовая помощь от стран-партнеров, позволяющая украинской экономике работать без сбоев,

материально-техническая помощь для преодоления последствий войны прежде всего в энергетическом секторе,

военная помощь.

Таким образом, несмотря на возможные незначительные колебания в пределах 0,5 гривны за доллар, курс доллара в обменных пунктах вряд ли пересечет "границу" в 41 гривну. Пока нет никаких признаков к изменениям имеющихся валютных трендов,

– резюмирует Марченко.