На фоні китайського нового року: що буде з доларом протягом цього тижня

Минулого тижня гривня зміцнювалася у всіх сегментах валютного ринку. Така ж тенденція може тривати на валютному ринку і надалі.

Яким був долар раніше

Минулого тижня на міжбанку курс долара знизився на 40 копійок, наприклад у п'ятницю угоди укладалися за курсом – 37,49 гривні. Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що зниження котирувань на валютному ринку спричинене:

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падінням попиту на валюту з боку імпортерів;

чинником китайського нового року;

помірним зростанням пропозиції валюти з боку агровиробників та низки інших компаній, що потребували додаткової гривневої ліквідності у перехідну дату.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зміцнення гривні на ВРУ спровокувало зниження курсу долара при купівлі безготівковими каналами, що своєю чергою сприяло зниженню вартості долара у готівковому сегменті. Попит на купівлю валюти населенням на початку лютого очікувано збільшився – 1 лютого, наприклад, українці придбали 40 мільйонів доларів у застосунках банків та з розміщенням на депозиті, що у 2,5 раза більше за середні показники попереднього тижня.

Через конкуренцію між фінустановами та нижчі курсові позначки на валютному ринку, гривня й у готівковому сегменті ринку зміцнювалася: вочевидь, ринок очікував значно більшого ефекту від періоду масових виплат зарплат українцям.

Минулого тижня у ЄС прийняли важливе для України рішення щодо надання їй фінансового пакета допомоги на 3 роки. На думку Золотько, це матиме позитивний вплив на усіх учасників валютного ринку.

За даними НБУ, опублікованими наприкінці минулого тижня, у січні українці встановили черговий рекорд за різницею між купленою та проданою валютою. Але при цьому слід зауважити, що йдеться саме про різницю між двома показниками - загальний обсяг купівлі валюти у січні був нижчим за грудневі показники,

– додала вона.

Це свідчить про загальні настрої українців наприкінці минулого та на початку цього року. Населення намагається сформувати заощадження та намагається мінімізувати витрати.

Що буде з доларом цього тижня

Наприкінці минулого тижня готівковий курс продажу долара фактично зрівнявся з вартістю валюти при купівлі безготівковими каналами. Це обмежує простір для подальшого зниження курсу у готівковому сегменті.

З іншого боку, період підготовки та святкування китайського нового року обмежуватиме попит на валюту з боку імпортерів, тож цілком ймовірно у безготівковому сегменті ще можливий курсовий рух вниз, хоча більш ймовірним виглядає стабілізація курсових позначок на нинішньому рівні,

– сказала Золотько.

Вона спрогнозувала, що протягом цього тижня курс продажу готівкового долара знаходитиметься в діапазоні 37,8 – 38,3 гривні.