Каким был доллар раньше
На прошлой неделе на межбанке курс доллара снизился на 40 копеек, например в пятницу сделки заключались по курсу – 37,49 гривны. Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что снижение котировок на валютном рынке вызвано:
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- падением спроса на валюту со стороны импортеров;
- фактором китайского нового года;
- умеренным ростом предложения валюты со стороны агропроизводителей и ряда других компаний, которые нуждались в дополнительной гривневой ликвидности в переходную дату.
Укрепление гривны на ВРУ спровоцировало снижение курса доллара при покупке по безналичным каналам, что в свою очередь способствовало снижению стоимости доллара в наличном сегменте. Спрос на покупку валюты населением в начале февраля ожидаемо увеличился – 1 февраля, например, украинцы приобрели 40 миллионов долларов в приложениях банков и с размещением на депозите, что в 2,5 раза больше средних показателей предыдущей недели.
Из-за конкуренции между финучреждениями и низкие курсовые отметки на валютном рынке, гривна и в наличном сегменте рынка укреплялась: очевидно, рынок ожидал значительно большего эффекта от периода массовых выплат зарплат украинцам.
По данным НБУ, опубликованным в конце прошлой недели, в январе украинцы установили очередной рекорд по разнице между купленной и проданной валютой. Но при этом следует заметить, что речь идет именно о разнице между двумя показателями – общий объем покупки валюты в январе был ниже декабрьских показателей,
– добавила она.
Это свидетельствует об общих настроениях украинцев в конце прошлого и в начале этого года. Население пытается сформировать сбережения и пытается минимизировать расходы.
Что будет с долларом на этой неделе
В конце прошлой недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам. Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте.
С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров, поэтому вполне вероятно в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне,
– сказала Золотько.
Она спрогнозировала, что в течение этой недели курс продажи наличного доллара будет находиться в диапазоне 37,8 – 38,3 гривны.