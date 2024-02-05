Що прогнозують експерти

Експерти схиляються до думки, що протягом лютого не повинно бути значних коливань курсу й гривня лишатиметься в коридорі 37—39 гривень за долар. Вони також звертають увагу на посилення попиту на валюту в лютому та визначальну роль Нацбанку в ситуації з валютними коливаннями.

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Із одного боку, розблокували кордон польські фермери — це посилить попит із боку імпорту, а з іншого боку, за рахунок допомоги міжнародних партнерів наші валютні резерви збільшилися на кінець року, що дозволяло регулятору діяти активніше,

– зауважив дилер департаменту глобальних ринків "ОТП Банку" Антон Курінний.

Антон Курінний також розповів, що після новин про виділення допомоги від ЄС – можливий оптимістичніший сценарій для гривні.

Зверніть увагу! Слід очікувати на певний баланс між попитом і пропозицією, що позначиться на курсових коливаннях. До того ж обсяг можливих інтервенцій, ймовірно, не перевищить 2,5-3 мільярди доларів.

Що вплине на валютний ринок у лютому

Водночас на думку Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства "Глобус Банку", в лютому ситуація на валютному ринку залежатиме від наступних чинників:

стратегії регулятора на валютному ринку;

обсягу та графіку отримання міжнародної фіндопомоги: переважно йдеться про допомогу від ЄС та США;

розвитку експорту: остаточне розвʼязання проблеми з блокуванням кордонів та збільшення обсягів експорту;

економічного розвитку країни;

ситуації на фронті;

суспільних настроїв та внутрішньою ситуацією в країні.

Важливо! Згідно із розрахунками, щомісяця Україна потребує до 3 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги.

Що відбувалось на валютному ринку у січні

У минулому місяці на валютному ринку України не було помітного зростання попиту на валюту. Це і дозволило регулятору відвести гривню від позначки 38 гривень за долар.

Проте, як і раніше, на міжбанку попит із боку імпортерів переважає над пропозицією продажу валюти експортерами. А отже, без інтервенцій Нацбанку не обійшлося. А Нацбанк надалі лишається головним продавцем валюти на міжбанку.

Валютні інтервенції НБУ в січні 2024 року склали 2,53 мільярда доларів. Останні дні пропозиція валюти суттєво випереджала попит. Компанії активно заводили валюту для виплат податків. НБУ викуповував надлишки пропозиції валюти на міжбанку на суму 16 мільйонів доларів,

– розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, 2 лютого зранку гривня суттєво зміцнилася до 37,38 гривні за долар в очікуванні європейської допомоги в межах Ukraine Facility. А перший транш із 50 мільярдів євро очікується вже в березні 2024 у розмірі 4,5 мільярда євро.