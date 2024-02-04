Як НБУ контролює курс

З початку повномасштабного вторгнення, НБУ зробив курс фіксованим. У жовтні 2023 року регулятор перейшов до режиму керованої гнучкості.

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Посилився й зв’язок між готівковим і безготівковим сегментами валютного ринку. За винятком останніх днів року, різниця між готівковим та офіційним курсами зменшувалася, зокрема завдяки скасуванню в грудні обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової іноземної валюти населенню,

– йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ

У НБУ попереджають, що у 2024 році коливання валюти будуть значнішими ніж торік. У Центробанку вважають перехід до режиму керованої гнучкості причиною зростання обсягів операцій банків без участі Нацбанку.

Потрібно розуміти, що відмова від фіксованого курсу це обов'язкова умова для стабілізації фінансового ринку. Попри вплив зовнішніх факторів, НБУ контролює коливання валюти, зокрема завдяки своєчасним інтервенціям.

Як змінився валютний ринок

У першій половині листопада 2023 року покращилось співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку. На це вплинула нестабільна ситуація на кордоні. Саме в цей період НБУ впровадив інтервенції, гривня при цьому зміцнилася.

Достатні обсяги інтервенцій та заходи НБУ з підтримання привабливості гривневих інструментів забезпечили контрольованість валютного ринку. У результаті в IV кварталі обмінний курс гривні в середньому майже не змінився порівняно з попереднім кварталом,

– повідомляється у звіті

Тоді як у кінці листопада минулого року, були знайдені нові шляхи реалізації експорту. Відповідно, зріс попит на валюту.