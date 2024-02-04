Как НБУ контролирует курс

С начала полномасштабного вторжения, НБУ сделал курс фиксированным. В октябре 2023 года регулятор перешел к режиму управляемой гибкости.

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Усилилась и связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. За исключением последних дней года, разница между наличным и официальным курсами уменьшалась, в частности благодаря отмене в декабре ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу наличной иностранной валюты населению,

– говорится в "Инфляционном отчете" НБУ

В НБУ предупреждают, что в 2024 году колебания валюты будут более значительными чем в прошлом году. В Центробанке считают переход к режиму управляемой гибкости причиной роста объемов операций банков без участия Нацбанка.

Нужно понимать, что отказ от фиксированного курса это обязательное условие для стабилизации финансового рынка. Несмотря на влияние внешних факторов, НБУ контролирует колебания валюты, в частности благодаря своевременным интервенциям.

Как изменился валютный рынок

В первой половине ноября 2023 года улучшилось соотношение спроса и предложения на валютном рынке. На это повлияла нестабильная ситуация на границе. Именно в этот период НБУ ввел интервенции, гривна при этом укрепилась.

Достаточные объемы интервенций и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых инструментов обеспечили контролируемость валютного рынка. В результате в IV квартале обменный курс гривны в среднем почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом,

– сообщается в отчете

Тогда как в конце ноября прошлого года, были найдены новые пути реализации экспорта. Соответственно, вырос спрос на валюту.