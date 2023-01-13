Суттєвих змін не буде: курс долара знову знаходитиметься у стабільному "коридорі"
За прогнозами експерта, наступний тиждень для американської валюти виявиться стабільним. Курс буде триматися у звичному для усіх діапазоні – 40 – 41 гривня за долар.
Що буде з доларом на наступний тиждень
Як розповідає 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), протягом минулого тижня, як передбачалося раніше, курс долара в обмінних пунктах знаходився в межах “коридору” в 40 – 41 гривню за долар.
Цікаво Зростання євро тільки починається, – BloombergВодночас протягом кількох днів спостерігалися незначні курсові “гойдалки”, які все ж не порушили валютні тренди останніх 2,5 місяці.
Деякі фахівці зазначають, що з початку січня помітно зріс попит на готівкову валюту. За оцінками експертів, ця ситуація цілком нормальна і далека від критичної: коливання на готівку в останні 2 – 3 місяці оцінюються в межах 3 – 5%, що є допустимим. Будь-яких інших ознак, які б порушили баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту, наразі немає.
Впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку характеризуватиметься стабільністю і прогнозованістю: курс долара знаходитиметься на рівні 40 – 41 гривні. І за всіма ознаками такий статус протримається щонайменше до кінця січня,
– додає Марченко.
На чому тримається стабільність курсу
Зараз стабільний курс тримається передовсім завдяки таким чинникам:
- збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,
- збереження офіційного курсу долара стосовно гривні,
- макрофінансова допомога країні, що дає змогу покривати дефіцит державного бюджету,
- валютні надходження за експорт збіжжя,
- зменшення темпів інфляції до рівня контрольованої,
- грудневе зростання рівня міжнародних валютних резервів майже на 2% до 28,5 мільярда доларів.
До теми "Долар по 50 – це панічний прогноз": чому з гривнею все буде добре
Крім того, істотний чинник – ефективна протидія ЗСУ ворогові. Ситуація в країні не дає змоги передбачити всі можливі наслідки війни, але економіка країни, попри всі наявні складнощі та виклики, здатна не лише втриматися, а потроху набирати обертів, що обов’язково позначиться на валютному ринку.
Таким чином, зараз майже відсутні ризики для суттєвих змін валютних трендів.
З гривнею буде все добре
За словами нардепа Олександра Маріковського, Україна наразі має достатньо інструментів для підтримки економіки. І хоч послаблення курсу відбулося, гривня пройшла 2022 рік успішно. Національна валюта не так сильно девальвувала, як передбачалося на початку року.Що стосується цього року, то є прогноз від експертів: українська гривня буде триматися на рівні 41 гривні за долар.
Нагадуємо, що уряд встановив середню планку на рівні 42 гривні за долар. А от розмови про те, що американська валюта може бути по 50 гривень і вище, не є необґрунтованими. Такі прогнози можуть погіршити ситуацію, створивши ажіотаж.