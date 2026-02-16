Банкіри попередили про "гойдалки": що з офіційним курсом долара в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 лютого. Долар і євро знову дорожчають в Україні, тоді як банкіри попереджають про коливання цього тижня.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 16 лютого торгується по 43,10 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 11 копійок проти 13 лютого. Офіційний курс євро становить 51,12 гривні, отже його ціна зросла на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Їх приймають за невигідним курсом: які долари вважають "старими"

А от 17 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,17 гривні (+7 копійок);

євро – 51,16 гривні (+4 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 16 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,85 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,20 гривні , а продаж – по 43,22 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,95 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 16 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,35 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.

Що буде з курсом валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що попередній тиждень минув у режимі помірної нестабільності – у вузькому коридорі з невеликою тенденцією до зміцнення гривні.

Тепер же ймовірні короткі, а іноді навіть помітні коливання, хоча системних змін навряд слід очікувати. Ринок реагуватиме на комбінацію дій Нацбанку, світових новин і великих платіжних хвиль.

Нагадаємо, за прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс долара в лютому коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як євро в кордонах 49 – 51,5 гривні.