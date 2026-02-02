Долар знову дорожчає в Україні: який курс валют встановив Нацбанк

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 лютого. І поки євро після кількох оновлень рекордних максимумів поволі падає в ціні, долар – дорожчає.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 2 лютого торгується по 42,81 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 30 січня. Офіційний курс євро становить 51,02 гривні, отже його ціна зменшилася на 22 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Старі долари ще в обігу: за скільки можна обміняти купюри зараз

А от 3 лютого курс валют буде таким:

долар – 42,96 гривні (+15 копійок);

євро – 50,90 гривні (-12 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 2 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,60 гривні , а продаж – по 43,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,10 гривні , а продаж – по 43,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,62 гривні, а продаж – по 43,22 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 2 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,45 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,11 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,80 гривні, а продаж – по 51,47 гривні.

Яким буде курс валют цього тижня?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що з 2 по 8 лютого коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 42,75 – 43,25 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро.

Ба більше, експерти очікують зменшення щоденної амплітуди курсових коливань і скорочення різниці між купівлею та продажем на готівковому ринку.

Водночас директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що за відсутності відчутних зовнішніх чи внутрішніх чинників перший тиждень лютого мине в умовах стабільності або незначного зміцнення гривні.