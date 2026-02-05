Нарешті гривня зміцнюється: Нацбанк встановив новий курс долара та євро

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 6 лютого. Ціни на іноземну готівку в Україні нарешті зменшилися: і євро, і долар подешевшали.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 5 лютого торгується по 43,16 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 4 лютого. Офіційний курс євро становить 51,03 гривні, отже його ціна зросла на 8 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Долар впав до чотирирічного мінімуму: що відбувається з курсом і хто від цього виграє

А от 6 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,14 гривні (-2 копійки);

євро – 50,89 гривні (-14 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 5 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,90 гривні , а продаж – по 43,44 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,22 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,45 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 5 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,67 гривні , а продаж – по 51,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,09 гривні , а продаж – по 51,24 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,90 гривні, а продаж – по 51,45 гривні.

Чи варто заощаджувати у валюті?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що наразі ситуація на валютному ринку дуже невизначена.

Стратегія Нацбанку щодо стримування євро робить цю валюту досить привабливою – в умовах наростання спекулятивного тиску. Однак у разі зростання ризиків недофінансування, блекаутів та недостатності бюджетних надходжень регулятор може вдатися до іншої тактики.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, коливання курсу долара в лютому відбуватиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро – від 49 до 51,5 гривні.